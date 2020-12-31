وكالة أنباء نوفا الإيطالية: تركيا تنقل أنظمة دفاع جوي خاصة بدول “الناتو” ومرتزقة سوريين إلى ليبيا

قالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية إن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية غربي البلاد.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن إحدى هذه الطائرة تحمل على متنها أنظمة دفاع جوي متقدمة، تمتلكها حصرا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بينما جلبت الطائرة الثانية عددا من المواد اللوجستية والمواد الغذائية، بينما كان على متنها عدد من الأفراد القادمين من أقلية التركمان في شمال سوريا.

يشار إلى أن تركيا فتحت جسرا جويا مباشرا لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى قاعدة الوطية في غرب البلاد، التي اتخذتها القوات التركية المتواجدة في ليبيا مقرا لها، وتم تمديد المدرج الجنوبي بالقاعدة الجوية، بمقدار 300 متر على كلا الطرفين، حتى يكون قادرا على استقبال طائرات الشحن التركية العملاقة.