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إجدابيا تسجل حالتي وفاة و 5 إصابات جديدة بكورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الخميس، تسجيل حالتي وفاة و 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم 20 عينة للفحص من فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نتائج الـ 20 عينة منها 15 حالة سالبة و5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينة أن الـ 5 إصابات بكورونا منها حالتين جديدتين و 3 حالات مخالطة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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