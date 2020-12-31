إجدابيا تسجل حالتي وفاة و 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الخميس، تسجيل حالتي وفاة و 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم 20 عينة للفحص من فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نتائج الـ 20 عينة منها 15 حالة سالبة و5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينة أن الـ 5 إصابات بكورونا منها حالتين جديدتين و 3 حالات مخالطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24