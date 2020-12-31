السيسي وتبون يؤكدان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، هاتفياً مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تطورات الأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن السيسي وتبون تناولا خلال الاتصال الهاتفي الجهود المشتركة في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وأكد البيان أن الرئيسين توافقا على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24