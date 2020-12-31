حويلي يتهم عقيلة صالح بعرقلة الحوار السياسي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، أن الجلسة الافتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي ناقشت تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية ستركز خلال الفترة القادمة على المسار الدستوري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة 24 ديسمبر 2021.

وأوضح حويلي أن السبب الرئيس في تعثر الحوار السياسي هو إصرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن يكون هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالتنسيق مع حزب العدالة والبناء الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أن يكون وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء.

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