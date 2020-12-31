«بوالخطابية» يشدد على سرعة حل أزمات «القروض السكنية»

عقد فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الخميس، اجتماعا مع إبراهيم ناصف، مدير إدارة السجل العقاري ومصطفى فرجاني مدير فرع مصرف الإدخار وإبراهيم عثمان، رئيس قسم القروض بمصرف الإدخار وبحضور وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني .

وقد ناقش الاجتماع، مجهودات فرج بوالخطابية للإفراج على حسابات المصرف العقاري، بشأن منح القروض السكنية وإيجاد حلول لصرف القروض والتأكيد على حل جميع المشاكل المتعلقة بها، بحسب بيان صادر عن المجلس التسييري بطبرق.

ولفت البيان، إلى أنه يتم صرف القروض للذين إجراءاتهم مستوفية الشروط اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع سيناقش حل مشكلة حي القدس مع التخطيط العمراني في طبرق.