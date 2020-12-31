داخلية الوفاق: ترحيل أكثر من 5000 مهاجر إلى خلال العام الجاري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس ترحيل “5360” مهاجرا من ليبيا جوا خلال العام 2020.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بترحيل”5360″ مهاجراً جوا لأسباب مختلفة كإعادة التوطين، العودة الطوعية والإجلاء الإنساني

وأشارت الوزارة إلى أن آخر الرحلات كانت أمس الأول الثلاثاء والتي كانت تقل 130مهاجرا إلى روندا لأغراض إنسانية.