معيتيق: وجهت بالاهتمام بالعناصر البشرية في المستشفيات والمراكز الطبية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إنه افتتح اليوم الخميس المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب الأقسام الطبية والتشخيصية بعد استكمال عملية الصيانة والتحوير التي خضعت لها مؤخرا.

وأضاف معيتيق في تدوينة عبر “فيسبوك” أنه قام بجولة تفقدية للاقسام بالنركز، واطلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي زودت بها حتى تتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى من أجل استعادة ثقة المريض في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل، على حد قوله.

وأشار إلى أن الافتتاح حضره آمر (ما تسمى) منطقة طرابلس العسكرية التابع للوفاق، ورؤساء الأقسام الطبية والعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.

وتابع معيتيق: “شددنا على ضرورة الاهتمام بالعناصر البشرية لا سيما العناصر الطبية المساعدة باعتبارها عصب الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية” وفق ادعائه.

واستكمل: “أكد مدير المستشفى عقب استعراضه المشاكل والصعوبات التي أعافت تقديم خدمة طبية للمرضى قبل إجراء الصيانة، أن الأقسام استطاعت تقديم خدماتها في العديد من التخصصات ليس في علاج أمراض القلب، باعتباره المركز المتخصص في المنطقة الغربية، فالصيانة والتجهيزات الحديثة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء” على حد زعمه.