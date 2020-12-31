وزارة الداخلية: الإفراج عن مرتبات9800 عنصر من منتسبي الوزارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

أفرجت وزارة المالية عن مرتبات 9800 عنصر من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وزارة المالية أفرجت عن مرتبات مجموعة من القطاعات ومن ضمنها قطاع وزارة الداخلية، حيث تم الافراج عن مرتبات قرابة 9800 عنصر من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق أعلنت إحالة مرتبات شهر ديسمبر لمصرف ليبيا المركزي متضمنة لما يزيد عن 60,000 مرتب جديد موزعة على 280 جهة ووحدة ادارية .