بوخشيم: كثرة تشكيل اللجان إشارة واضحة على تخبط البعثة الأممية

قال المحلل السياسي، صالح بوخشيم، إن كثرة تشكيل اللجان المنبثقة، إشارة واضحة على تخبط البعثة الأممية إلى ليبيا، وبُعدها عن فهم واستقراء الحالة الليبية جيدا.

وأضاف بوخشيم في تصريح صحفي أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عادت لمسألة تشكيل اللجان بعد الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي يوم الأربعاء، وأطلقت لجنة جديدة استشارية من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، للمساعدة في التوصل إلى توافق في القضايا الخلافية.

وتابع بوخشيم أن البعثة الأممية فشلت لأكثر من مرة في تمرير إحدى مقترحاتها، على أعضاء لجنة الحوار السياسي، خصوصًا فيما يتعلق بمقترح اختيار آلية التصويت على اختيار المناصب السيادية في المرحلة الانتقالية الجديدة، لاسيما مع اتهام البعثة أطراف الحوار بعدم الحرص على إيجاد حلول للمرور من الأزمة.

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