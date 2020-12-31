الدرسي: تركيا تسعي لإفشال المسارين السياسي والعسكري في ليبيا

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن التحشيد العسكري التركي غرب ليبيا رسالة من أنقرة للأطراف الإقليمية والدولية بأنها مستمرة في مشروعها التوسعي في البلاد.

وأضاف الدرسي في تصريحات صحفية، أن تركيا تعمل على إفشال الحوار السياسي، مبينا أن أنقرة تعلم أن تفعيل الحل السياسي يعني خروج حليفهم، فائز السراج من المشهد، موضحا أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وأنقرة وخاصة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ستصبح في مهب الريح مع انتخاب أجسام تشريعية وتنفيذية جديدة.

وأكد الدرسي أن الليبيين لا يريدون تواجد لأي قوات تركية في ليبيا، مشددا على أن هناك محاولات تركية لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا.

وأوضح الدرسي أن تركيا لا تريد الأمن والاستقرار في ليبيا لأن ذلك يعني خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأعرب الدرسي عن أمله في نجاح البعثة الأممية في ليبيا بتفعيل الحل السياسي والوصول لحل كامل للأزمة.

ولفت الدرسي إلى أن مجلس النواب يرغب في تشكيل حكومة موحدة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، محذراً من تعاظم الانقسامات بين أعضاء منتدى الحوار السياسي في ظل تدفق المال السياسي الفاسد.

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