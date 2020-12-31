«فخري المسماري»: ضرورة تشكيل لجنة طواريء لحل أزمات الكهرباء

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور “فخري المسماري” أوضاع الشبكة الكهربائية، مناقشا أوضاعها من حيث المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول لها مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ” المكلف” المهندس “صلاح العبار .”

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة “ربيع خليفه ” إن “فخري المسماري ” عقد اجتماعا في مكتبه بديوان رئاسة الهيئة في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “المكلف ” المهندس “صلاح العبار ” وبحضور كلا من المهندس “محمد الأشهب” رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدير إدارة الخطوط الهوائية الشرقية المهندس “عبد المنعم الشنطي ” مدير إدارة شبكات النقل الشرقية المهندس “محمد الفيتوري”

وأضاف المتحدث الرسمي بأسم الهيئة، أن الاجتماع ناقش سير عمل الشركة العامة للكهرباء وأبرز الاحتياجات التي تعيق استكمال عملها علي أكمل وجه، سواء في الإنتاج والنقل والتوزيع والتي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية .

ولفت إلى أن رئيس الهيئة الدكتور “فخري المسماري” ناقش مع الحاضرين أوضاع الخطوط الهوائية جهد (220 ك .ف ) وآخر الأعمال المنجزة علي خط أجدابيا/ قمينس جهد (220 ك.ف ) وكذلك خط توليد شمال بنغازي/ الجنوب جهد (220 ك.ف ) من حيث أعمال صيانة المواصلات وتغيير العوازل .

كما نقاش أيضا، أوضاع “محطات التحويل” من حيث جاهزيتها والاحتياجات الخاصة بها حتي يتم توفيرها لأنهاء كافة المشاكل فيها .

وأشار إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته العاجلة بضرورة تشكيل لجنة طواريء تعمل علي مدار (24ساعة) وذلك لمتابعة الشبكة الكهربائية خلال ذروة الشتاء من حيث توفير كافة الاحتياجات لفرق الصيانة السريعة وتذليل كافة الصعاب من أجل الحفاظ على استقرارية الشبكة الكهربائية طيلة فصل الشتاء.