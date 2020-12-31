المؤسسة الوطنية للنفط توقع عقد لحفر 10 آبار مياه بالجنوب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس توقيع عقد حفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على البلديات (أوباري ، الغريفة ، بنت بيّه).

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن توقيع العقد الذي جرى بمقر المؤسسة برعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول وتنسيق ومتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية يهدف لحل مشكلة نقص مياه الشرب في مناطق أوباري، الغريفة، بنت بيّه التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل يشمل أيضا صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الاخرى، مبينة أن هذا المشروع المتكامل يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير.

وحضر توقيع العقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى عبدالله صنع الله ورئيس لجنة ادارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية أحمد عمار ومدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم، ونائب مدير عام شركة ريبسول المهدي صمامة، وعميد بلدية بنت بيّه اشرف خليفة المصلح وعميد بلدية الغريفة عبدالستار السنوسي على، ونائب عن دائرة اوباري فاطمة الصويعي، ونائب عن دائرة اوباري عبدالحفيظ الصغير، ومدير ادارة التنمية المستدامة بشركة ريبسول ندى الأطرش، ومدير ادارة التنمية المستدامة بشركة اكاكوس ياسمين شلبك، ورئيس شركة الميراد لحفر آبار المياه علي عبيد، ولجنة التواصل مع المؤسسة حسن مصطفى الشريف، وادارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط مفتاح الشارف، ولجنة المشاريع التنموية شركة اكاكوس محمد قرادة، وعضو مجلس بلدي بنت بيّه مسعود سعيد خيرات، وبلدية بنت بيّه عبدالكريم محمد.