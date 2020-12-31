«صنع الله»: نخفف معاناة الليبيين بحفر 10 آبار مياه

أعلن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن توقيع عقد حفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على البلديات (أوباري ، الغريفة ، بنت بيّه).

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن التوقيع تم بمقر المؤسسة في العاصمة الليبية طرابلس، وبحضور مصطفى صنع الله.

وأشار البيان، إلى أن عقد التوقيع يأتي لحل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين، ويعتبر مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل يشمل أيضا صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن المشروع يعمل أيضا على توفير المضخات وكل الاحتياجات الأخرى، وسوف يساهم المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير.