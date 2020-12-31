وزارة العمل توقع عقود تعاون مع عدد من المراكز التدريبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

وقعت وزارة العمل والتأهيل اليوم الخميس عقود تعاون مع عدد من المراكز والشركات التدريبية لتنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الوزير المهدي الأمين رحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة والتي تستهدف موظفي الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، مشدد الوزير على أهمية مراعاة الجودة في التدريب وتنوعها.

وأكد وكيل الوزارة علي عكاشة أن الاختيار تم وفقا لمعايير الجودة، مؤكداً ان التدريب سيتم تحت إشراف فرق فنية متخصصة.

وجرت مراسم التوقيع حضور أعضاء لجنة التدريب والتي تضم كلاً من مدير إدارة التدريب الوظيفي جمعة المبروك ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سليمان حبريشه ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني رمزي كشاد ومدير إدارة الموارد البشرية حمدي المسلاتي ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار.