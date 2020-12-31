الغرياني مهاجما الحداد: ضعيف و مستهين بالجهاز الذي يقوده

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن كلمة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الحداد، في ذكرى ما يسمى بالاستقلال في الـ 24 ديسمبر كانت الأضعف، خاصة في ما وصفها بـ” مرحلة الجهاد” التي تمر بها البلاد حاليًا، وفق تعبيره.

وأكد الغرياني، أن الحداد تجاهل في كلمته من جاهد وحارب، وتكلم بشكل عام وكأنه يتهرب من أن تلصق به تهمة تسمية من أسماهم بشهداء بركان الغضب، وكان عليه أن يكفر عن ذلك ويخرج في بيانات أخرى ويعلن انضمامه للشهداء وللكفاح الذي وضعته الدولة، مؤكدا أن الحداد استهان بالجهاز الذي يقوده، وفق توصيفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24