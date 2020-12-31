ليبيا الان

كورونا أوقفت كل شي إلا السياسة .. 2020 عام الإنجازات السياسية

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صحيح أن العام ألفين وعشرين كان عام نكبة على العالم أجمع بسبب كورونا، لكن في مكان ما هناك دائما نصف ممتلئ من الكأس، هذا النصف الممتلئ كان في ليبيا التي شهدت حراكا سياسيا استثنائيا هذا العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك