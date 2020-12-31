كورونا أوقفت كل شي إلا السياسة .. 2020 عام الإنجازات السياسية

صحيح أن العام ألفين وعشرين كان عام نكبة على العالم أجمع بسبب كورونا، لكن في مكان ما هناك دائما نصف ممتلئ من الكأس، هذا النصف الممتلئ كان في ليبيا التي شهدت حراكا سياسيا استثنائيا هذا العام.
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قناة ليبيا
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