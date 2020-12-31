«المركزي» يحدد شروط بيع النقد الأجنبي للمغتربين

أقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الخميس، الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للمغتربين.

وحسب منشور صادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بـ«المركزي»، فقد أقرت ضوابط «تحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام والخاص، شريطة توفر رمز مصرفي (CBC) ساري المفعول».

وألزم المنشور المصارف بتمرير الطلبات عبر المنظومة المخصصة لهذا الغرض بإدارة الرقابة على المصارف والنقد للحصول على الموافقة، وتشمل «صورة من جواز سفر المغترب ملونة وسارية المفعول، وعقد عمل ساري المفعول يتضمن نسبة المرتب القابلة للتحويل المحددة من قبل وزارة العمل، وصورة من الإقامة سارية المفعول، وإفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل لديها المغترب.

اقرا ايضا: المصرف المركزي يحدد 10 ضوابط منظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية

وطلب المنشور من المصارف إحالة الطلبات الموافق عليها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد عبر المنظومة إلى إدارة الحسابات بالمصرفالمركزي للحصول على التغطية، وتتولى المصارف إتمام عمليات التحويل للمستفيدين بالخارج، شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج أو حساب أحد اقاربه من الدرجة الأولي 5. شهادة سداد الضريبة على المرتب.

وأعلن المركزي في وقت سابق الخميس عن عقد مجلس الإدارة اجتماعا جديدا عبر خدمة الفيديو تناول فيه أعضاء المجلس الإجراءات المتعلقة ببيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض. وأوضح في بيان مقتضب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجلس الإدارة اعتقد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وأكد البيان أن المصارف التجارية ستوفر النقد الأجنبي منذ بداية يوم الأحد القادم، وفق قرار المركزي رقم 1 لسنة 2020 والذي ينص على بيع الدولار والعملات الأخرى مقابل السعر الجديد للصرف والبالغ 4.48 دينار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا