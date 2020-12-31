ليبيا الان

ليبيا .. مراحل الملف العسكري عام ألفين وعشرين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عام ألفين وعشرين لم يخل من الأحداث الأمنية والعسكرية، حيث شهد الملف العسكري الليبي خلال هذا العام عدة مراحل توجت بتوقيع اتفاق تام ودائم لإطلاق النار في عموم البلاد، وذلك عبر اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك