ليبيا .. مراحل الملف العسكري عام ألفين وعشرين

عام ألفين وعشرين لم يخل من الأحداث الأمنية والعسكرية، حيث شهد الملف العسكري الليبي خلال هذا العام عدة مراحل توجت بتوقيع اتفاق تام ودائم لإطلاق النار في عموم البلاد، وذلك عبر اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المجتمع الدولي.

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