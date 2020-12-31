افتتاح نقطة أمن بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا

شهد مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، اليوم الخميس، افتتاح نقطة أمن المستشفى بحضور مدير عام المستشفى، فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، امبارك المنفي، ومدير الأمن، العميد خالد عبدالعزيز البسطة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمدينة.

وقال مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي، فتحي الحرنة لـ«بوابة الوسط» إن نقطة الأمن بالمستشفى جرى افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة، موضحا أنه سيجري من خلالها ضبط الأمن داخل المستشفى لتمكين الأطقم الطبية والعاملين من أداء أعمالهم دون أي عراقيل أمنية.

وأكد مدير أمن أجدابيا، العميد خالد البسطة، أن توفير الأمن بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي سيشمل جميع الجهات الأمنية في المدينة حتى يأمن العاملين في المستشفى ويتمكنوا من القيام بواجبهم الإنساني دون مضايقات.

يشار إلى أن أعمال تطوير وصيانة نقطة أمن المستشفى كانت ضمن أعمال الصيانة التي تقوم بها إحدى الشركات المحلية المكلفة من قبل القيادة العامة لتطوير وصيانة مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا.

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