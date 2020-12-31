“مطارات الوفاق” تدرب العاملين بمطار “الأبرق الدولي” على أساسيات التفتيش الأمني

اختتمت اليوم الخميس دورة تدريبية بعنوان أساسيات التفتيش الأمني وكيفية الاستخدام الفعال لاجهزة الكشف الأمني الالية والإجراءات المصاحبة لها والتي شارك فيها عدد من الموظفين التابعين لمكتب الأمن والسلامة بمطار لابرق الدولي وعدد من العناصر الامنية التابعة لجهاز الأمن الداخلي ومصلحة الجمارك.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على جميع المشاركين وتسليم شهائد شكر وتقدير للمدربين، كما قامت إدارة المطار والجهات الأمنية المتمثلة في مديرية أمن المطار بتقديم درع شكر وتقدير لرئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال على الجهود المبذولة في سبيل تطوير مطار لابرق الدولي والرفع من كفاءة الموظفين التابعين له، بحسب بيان “مصلحة المطارات”.