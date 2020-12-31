المريمي : الارتباك سمة الحوار السياسي و عقيلة يبحث عن الرئاسي

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس النواب ، فتحي المريمي، أن تعدد الآراء حول طريقة اختيار السلطات التي ستقود ليبيا في المرحلة الانتقالية، أربك المشهد و أدخلّ الحوار السياسي في متاهات.

و أضاف المريمي أن اسم عقيلة صالح رشّح خلال جولات الحوار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية ، لافتا إلى ترحيب عقيلة صالح، بتولي رئاسة المجلس الرئاسي المرتقب.

و أوضح المريمي أن رئيس مجلس النواب يؤيد أن يختاركل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة من يمثله في المجلس الرئاسي.

تصريحات المريمي جاءت في أعقاب تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، و التي أكد فيها أن الممثل الخاص لـ عقيلة صالح زار تركيا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، كان ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم.

و كان محمود المصراتي كشف في وقت سابق في سبتمبر الماضي أن عقيلة صالح عرض من خلال وسطاء اعتماد الاتفاقية مع تركيا، مقابل حصوله على دعم أنقرة للفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الجديدة.

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس النواب ، فتحي المريمي، أن تعدد الآراء حول طريقة اختيار السلطات التي ستقود ليبيا في المرحلة الانتقالية، أربك المشهد و أدخلّ الحوار السياسي في متاهات.

و أضاف المريمي أن اسم عقيلة صالح رشّح خلال جولات الحوار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية ، لافتا إلى ترحيب عقيلة صالح، بتولي رئاسة المجلس الرئاسي المرتقب.

و أوضح المريمي أن رئيس مجلس النواب يؤيد أن يختاركل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة من يمثله في المجلس الرئاسي.

تصريحات المريمي جاءت في أعقاب تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، و التي أكد فيها أن الممثل الخاص لـ عقيلة صالح زار تركيا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، كان ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم.

و كان محمود المصراتي كشف في وقت سابق في سبتمبر الماضي أن عقيلة صالح عرض من خلال وسطاء اعتماد الاتفاقية مع تركيا، مقابل حصوله على دعم أنقرة للفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الجديدة.

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