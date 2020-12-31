المؤسسة الوطنية للنفط توقع عقدا لحفر 10 آبار مياه بثلاث بلديات في الجنوب

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف شركة «ريبسول»، اليوم الخميس، عقدا لحفر عشر آبار مياه بثلاث بلديات في المنطقة الجنوبية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله.

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه الخطوة تأتي «ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول، وتنسيق ومتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية».

وأوضحت المؤسسة أن البلديات التي سيجري فيها حفر آبار المياه هي «أوباري، الغريفة، بنت بيه»، مبينة أن «هذا التدخل يأتي لحل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين».

وأضافت أن «مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل يشمل أيضا صيانة عشرة خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الأخرى»، متوقعة أن «يسهم هذا المشروع المتكامل من التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير».

وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس كل من: رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية، أحمد عمار، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، ونائب مدير عام شركة ريبسول، المهدي صمامة، وعميد بلدية بنت بيه، أشرف خليفة المصلح، وعميد بلدية الغريفة، عبدالستار السنوسي علي، والنائبين عن دائرة أوباري، فاطمة الصويعي، وعبدالحفيظ الصغير، ومدير إدارة التنمية المستدامة بشركة ريبسول، ندى الأطرش، ومدير إدارة التنمية المستدامة بشركة أكاكوس، ياسمين شلبك، ورئيس شركة الميراد لحفر آبار المياه، علي عبيد.

كما حضر مراسم توقيع العقد كل من حسن مصطفى الشريف من لجنة التواصل مع المؤسسة، ومفتاح الشارف، من إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، ومحمد قرادة، من لجنة المشاريع التنموية بشركة أكاكوس، وعضو المجلس البلدي بنت بيه، مسعود سعيد خيرات، وعبدالكريم محمد، من بلدية بنت بيّه.

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