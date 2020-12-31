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جمعية خيرية تُخفف آلام مرضى الكلى في هون

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وفد الجمعية الليبية لرعاية مرضى الكلى الخيرية يصل إلى مدينة هون، وتحديدا إلى قسم الكلى بمستشفى العافية، لزيارة مرضى القسم وتقديم الدعم المعنوي لهم في خطوة أولى.

وتم تمكين التواصل مع هؤلاء النزلاء من أجل تخفيف العبء عليهم وتوفير ما يمكن توفيره لهم من أدوية ومستلزمات طبية مقدمة كتبرعات ومساعدات من ذوي الأيادي البيضاء.

وقدم أعضاء الجمعية في الزيارة بعض الهدايا تمثلت في مصحف القرآن الكريم وبعض المستلزمات الطبية والأغطية ومياه الشرب المعدنية النقية وعدد من مواد التعقيم الطبية.

زرع البهجة ورسم البسمة على شفاه المئات من مرضى الكلى في مختلف المدن الليبية وتخفيف الحمل عليهم من شراء الأدوية هو شعار الجمعية لرفع المعاناة عنهم وتخفيف وطأة المرض في ظل غياب الجهات المسؤولة في الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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