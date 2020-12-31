إعادة تشغيل مطار مصراته الدولي واستئناف الرحلات اعتباراً من الجمعة

قام مكتب الإعلام والتواصل بمصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق اليوم الخميس بتوثيق اللمسات الأخيرة لمشروع تحوير صالة الوصول بمطار مصراته الدولي لتصبح صالة وصول ومغادرة وذلك نظراً للحريق الذي تعرضت اليه صالة المغادرة بالمطار خلال شهر اغسطس الماضي.
ذكر بيان “مصلحة المطارات” أنه: “سيتم استخدام صالة الوصول بالمطار وبشكل مؤقت لمغادرة ووصول الرحلات والى حين الانتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرة جديدة بدل المحترقة والجاري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراته بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة” وفق قولع.
- وأضاف البيان: “تقرر إعادة تشغيل المطار واستئناف الرحلات الجوية منه واليه إبتداءً من صباح يوم الغد الجمعة حيث ستنطلق أول رحلة جوية من مطار مصراته الدولي متوجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي ستقوم بتنفيذها شركة الأجنحة الليبية والتي أعلنت بدورها أنها ستقوم بتسيير رحلات مجدولة من المطار بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة الأولى”.
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