إعادة تشغيل مطار مصراته الدولي واستئناف الرحلات اعتباراً من الجمعة

قام مكتب الإعلام والتواصل بمصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق اليوم الخميس بتوثيق اللمسات الأخيرة لمشروع تحوير صالة الوصول بمطار مصراته الدولي لتصبح صالة وصول ومغادرة وذلك نظراً للحريق الذي تعرضت اليه صالة المغادرة بالمطار خلال شهر اغسطس الماضي.

ذكر بيان “مصلحة المطارات” أنه: “سيتم استخدام صالة الوصول بالمطار وبشكل مؤقت لمغادرة ووصول الرحلات والى حين الانتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرة جديدة بدل المحترقة والجاري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراته بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة” وفق قولع.