شباب أوباري يضربون مثلا في الوطنية والعمل التطوعي

تجاوز شباب منطقة أوباري، المحن والعقبات خلال حملة تطوعية استمرت 5 أيام متواصلة، من أجل كف الأذى عن طريق المرشان، الشريان التاجي الذي يربط مدينة سبها ببقية مدن الجنوب.

وانعكس نجاح الحملة، إيجابياً على نفوس السائقين، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة، بعد طمر الحفر وتسوية التشققات الكبيرة، عن طريق عانى منها المسافرون تعبا وتكبد أكثرهم خسائر بشرية ومادية طيلة العقود الماضية، دون أن تلتفت إليها الحكومات المتعاقبة.

وتوقفت الأعمال تارة، لتنطلق من جديد بعزيمة الشباب التي تخطت جهودهم توقعات المشككين، بعد معالجة 30 كلم خلال 5 أيام من العمل.

وإن كانت المعالجة لم تصل إلى المستوى المطلوب، لكنها ستحافظ على سلامة الطريق لمدة تكفي حتى البدء في صيانة وإعادة رصف الطريق قبل وقوع الحوادث المؤلمة مرة أخرى إذا اتخذت الجهات المعنية قرارات جريئة.

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