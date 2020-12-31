غدامس تتحرك لشطب المدينة القديمة من “قائمة الخطر”

استكمالا للتدابير المطلوبة لشطب موقع مدينة غدامس القديمة من لائحة الخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفي إطار التعاون بين جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وجامعة (كينج سوليج) King College، تم تشكيل فريق مكون من موظفي إدارة المدينة القديمة ومهندسي الجهاز وباحثين في الآثار.

ويتولى هذا الفريق جمع المعلومات بحصر مكونات العناصر للمدينة القديمة من حيث المباني والشوارع، وليتم تحويله كتقرير مفصل لمنظمة اليونسكو.

كما تستخدم ذات المعلومات في تحديث منظومة البيانات المتعلقة بالمدينة القديمة والتي يشرف عليها المشروع الوطني لتوثيق تراث مدينة غدامس.

ويأتي هذا ضمن الملاحظات والتعديلات المتعلقة بحدود الممتلك والمنطقة العازلة والقيمة الاستثنائية الممهدة من نزع مدينة غدامس نهائيا من قائمة الخطر لدى منظمة اليونسكو.

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