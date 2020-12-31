غات ترفع شعار “من رحم المعاناة يولد التميز والإبداع”

انطلقت فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي في دورته 26، تحت شعار “من رحم المعاناة يولد التميز والإبداع” وسط إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وافتتح رئيس اللجنة العليا للمهرجان سالم أحمد التهامي، هذه الدورة بإلقاء كلمة الافتتاح، بحضور نائب عميد المجلس البلدي وعضو حكماء ومشائخ غات.

وتضمنت الدورة عروض فنية واستعراضية لبعض الفرق التراثية تيندي وفرقة أكاكوس للمهاري وبعض عروض المهاري.

وذكر المسؤولون ولجنة التنظيم أنه تم تقليص العديد من الفعاليات والمشاركات ومن ضمنها المدينة القديمة غات والبركت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، متمنين السلامة للجميع من الجائحة.

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