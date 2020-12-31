محلل سياسي: الكيانات السياسية الموجودة لا تصلح لقيادة المرحلة المؤقتة

قال المحلل السياسي، المهدي عبد العاطي، إن ليبيا اليوم أمام كيانات شرعية منتهية الصلاحية القانونية والشرعية والدستورية لها بموجب كل الأعراف وكل القوانين المحلية والعالمية.

وقال عبدالعاطي، إنه لمدة ست سنوات لم يجتمع كيان سياسي مع الآخر، و لم يضعوا أمام أعينهم مصالح الشعب الليبي ولم يتفقوا على قيادة لأي منصب سيادي.

وأضاف عبد العاطي، أنه بسبب هذه الكيانات المنتهية سياسيًا وعسكريًا؛ فإن حياة المواطن الليبي مهددة بشكل يومي، لذلك البلاد بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تستطيع المضي قدمًا نحو الانتخابات للخروج من هذا النفق المظلم.

وقال عبد العاطي، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أمام خيارين كلاهما مرّ، الأول هل سيبقى في تصريف الأعمال ومساعدة المفوضية العليا للانتخابات؟ والخيار الثاني، هل سيترك كل شيء في مكانه مجمد في انتظار لجنة الحوار الوطني والأمم المتحدة ومشروعها لتغيير المجلس الرئاسي واستحداث حكومة وحدة وطنية؟.

وأكد عبد العاطي، أنه يتفق على أخطاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والفساد الحاصل فيها، و اليوم السؤال، هل يستطيع المجلس الرئاسي أو أي شخص مترشح لحكومة قادمة تنفيذ خارطة طريق أمنية ولوجستية واجتماعية في مدة زمنية محددة في ظل الظروف التي يعيشها المواطن اليوم. هوية الأمة الليبية في خطر بسبب هؤلاء المرتزقة في ليبيا، ناهيك عن الانقسام والحروب.

وطالب عبد العاطي بضرورة توحيد الجهود والاتفاق على ميثاق شرف للسلم الأهلي والاجتماعي، مؤكدا أن خروج هذه الكيانات المنتهية الصلاحية قانونيًا من المشهد لن يسبب أي فراغ سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24