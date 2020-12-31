“داخلية الوفاق” تسند إدارة “قواعد بيانات المواطنين” لشركة متعددة الجنسيات بأوامر “باشاغا”

وقعت وزارة داخلية الوفاق، صباح اليوم الخميس، عقد بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وشركة IBM فيما يخص منظومة التأشيرات الالكترونية، بناء على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا بشأن انشاء خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية متطورة عالية المعايير، بحسب توصيف بيان داخلية الوفاق.

البيان ادعى أن الاتفاق يأتي حرصا من وزير الداخلية ودعمه لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب للإرتقاء والرفع من مستوي العمل الأمني والفني والتقني بالوزارة، وفق قوله.

وتعتبر IBM شركة عالمية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.