مصلحة الجوزات توقع عقدا مع شركة أميركية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب

وقعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الخميس، عقدها مع شركة «IBM» الأميركية لإنشاء منظومة التأشيرات الإلكترونية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ذه الخطوة تأتي «بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن إنشاء خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية متطورة عالية المعايير».

وأضافت وزارة الداخلية أن «هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزير الداخلية المفوض ودعمه لمصلحة جوازات والجنسية وشؤون الأجانب للارتقاء والرفع من مستوى العمل الأمني والفني والتقني بالوزارة».

من جهته وصف باشاغا عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الخطوة بأنها «مشروع رائد مع شركة IBM الأميركية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة».

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