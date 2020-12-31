صدور العدد الأول من صحيفة المرج الأمن والأمان الشهرية

المرج 31 ديسمبر 2020 (وال)- صدر العدد الأول من صحيفة المرج الأمن والأمان الشهرية التي تصدر عن قسم العلاقات والإعلام الأمني بمديرية أمن المرج.

هذا وجاء العدد الأول تزامنًا مع العام الجديد 2021، وذلك تنفيذًا لقرار مدير أمن المرج رقم (1062) لسنة 2020 م، تحت إشراف قسم العلاقات والإعلام الأمني بالمديرية، والتي تهتم بكافة الأخبار والأنشطة الخاصة بالمديرية، وأخبار وأنشطة القطاعات العامة بالبلدية.

والخطوة جاءت في إطار الخطة التي أطلقتها مديرية أمن المرج، من أجل التطوير ودعم كافة الأقسام والمراكز بالمديرية، وتسليط الضوء عليها، وأيضًا يعتبر قفزة نوعية في مجال الإعلام الأمني الجديد، والذي يكون أساسه المهنية والاحتراف، والتركيز على إظهار النشاطات والأخبار والنشرات الأمنية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، في صورة تجسد عمل رجال الأمن والقائمين على تأمين المدينة. (وال- المرج) إ م/ ر ت

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