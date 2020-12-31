الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»

أكد الدبلوماسي والمبعوث الأممي الأسبق، الأخضر الإبراهيمي وجود خلاف أميركي مع هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول تعيين مبعوث إفريقي إلى ليبيا، واصفا دور واشنطن بـ«السلبي».

واستعجل المبعوث الاممي السابق إلى سوريا في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» حول حصاد عام 2020، «تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا وأن لا تظلم إفريقيا في هذا الموضوع»، مؤكدا «قدرة الأفارقة على أن يساهموا بشكل كبير إذا ما سمح لهم».

وأشار الإبراهيمي إلى أن اهتمام الولايات المتحدة بهذا الموضوع «ضعيف وسلبي إلى أبعد الحدود»، وقال «السبب أنهم يرفضون أن يعين مبعوث إفريقي في حين أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي متفقان على إمكانية إن يكون المبعوث كذلك»، لافتا إلى تداول ترشيح اسم السياسي رمطان لعمامرة واستعمال الولايات المتحدة للفيتو لمنع ذلك، واصفا التصرف بـ«الظلم الشديد».

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واعتبر الدبلوماسي الجزائري الوضع في ليبيا أنه «لا يختلف عن الوضع في سورية، فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي». وقال الإبراهيمي «إن قرار مجلس الأمن رقم 1973 حول ليبيا استعمل التدخلات السافرة لإسقاط النظام وقد نجحوا في ذلك لكن لم يكن متبوعا بأي عمل ايجابي في مساعدة الشعب الليبي في إقامة دولتهم الجديدة».

وبخصوص المساعي الجارية للتوصل إلى حل للازمة الليبية، أكد الإبراهيمي أن «ما يجري من لقاءات في عدة عواصم منها برلين وأيضا مخرجات حوار اللجنة العسكرية 5+5 تدل على وجود إمكانية حلحلة ومساعدة الليبيين على الاتفاق وعلى بناء الدولة بدل من دفعهم إلى الاقتتال» حيث يرى في هذه التطورات «بوادر تنبأ بالخير».

وفي 15 ديسمبر الماضي وافق الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا خاصا للأمين العام الأممي إلى ليبيا، قبل أن يعلن يوم تنصيبه رسميا انسحابه.

وعلى مدى 8 اشهر اندلعت معركة دبلوماسية بين واشنطن والاتحاد الإفريقي بعدما أصرّ الأخير على أن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا من القارة السمراء في حين اعترضت الولايات المتحدة على تعيين وزيري الخارجية السابقين الجزائري ثم الغانية على رأس البعثة.

ولم تحل مسالة التوافق على ملادينوف الا بعد تقسيم البعثة الأممية إلى منصبين الأول مبعوث والثاني منسق البعثة وعاد للزمبابوي زيننجان.

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