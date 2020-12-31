«غرفة رصد كورونا» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعرض بنغازي للكتاب

أفادت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي، بأن الفريق الصحي المكلف من الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي واصل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في معرض بنغازي للكتاب.

وأوضح المركز، في بيان له مساء اليوم الخميس، أن عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة للوقاية من انتشار جائحة كورونا من خلال نشر الوعي الصحي والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل تطهير اليدين وارتداء الكمامات و التباعد الجسدي.

وزار أعضاء الغرفة المركزية، مساء اليوم الخميس، معرض الكتاب لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والاطلاع على الكتب المعروضة، كما قدموا الشكر للفريق الصحي الذي يتواجد بالفترتين الصباحية والمسائية ويقوم بدوره على الوجه الأكمل، بحسب البيان الصادر.