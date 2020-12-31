بالصور.. مطار مصراتة قبل استئناف الرحلات الجوية اليوم

أكدت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، استئناف الرحلات الجوية الجمعة من وإلى مطار مصراتة الدولي بعد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تحوير صالة الوصول بالمطار لتصبح صالة وصول ومغادرة، وذلك نظراً للحريق الذي تعرضت اليه صالة المغادرة بالمطار خلال شهر اغسطس الماضي.

وأشارت المصلحة، في بيان الخميس، إلى أنه سيتم استخدام صالة الوصول بالمطار موقتا لمغادرة ووصول الرحلات إلى حين الانتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرة جديدة بدلا من المحترقة والجاري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراتة بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

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وتقرر إعادة تشغيل المطار واستئناف الرحلات الجوية منه وإليه الجمعة حيث ستنطلق أول رحلة جوية من مطار مصراته الدولي، متوجهة إلى مطار تونس قرطاج، مشيرة إلى أن الرحلة نفذها شركة الأجنحة الليبية التي أعلنت تسيير رحلات مجدولة من المطار بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة الأولى.

وفي أغسطس الماضي، شب حريق الليلة، في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، فيما هرعت قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران. وتداول حينها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر ألسنة اللهب للنيران التي سيطرت على جزء كبير من الصالة.

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