مصادر: فرص نجاح اللجنة الاستشارية لملتقي الحوار السياسي ضعيفة

أفادت مصادر صحفية، بأن البعثة الأممية لدي ليبيا تعتمد على الموعد الذي حددته لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر2021 في ظل احتمالية عدم التوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن هناك خلافات كبيرة داخل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مضيفة أن تلك الخلافات تحول دون التوافق على أي خيار من بين الخيارات التي طرحت في الفترة الماضية.

وأكدت المصادر على أن الخلاف الحالي يُرى أثره في التحشيد على الجبهات ما يعني إمكانية العودة للعمليات العسكرية مرة أخرى حال اتساع الخلاف وعدم التوافق على الخطوات السابقة لإجراء الانتخابات والتي أصبح من المستبعد التوافق عليها.

وتابعت المصادر نقلا عن مصدر من داخل اللجنة الاستشارية أن تشكيل اللجنة يجرى بتزكية ثلاثة أصوات على الأقل لكل عضو من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لافتا إلى أن فرص نجاح عمل هذه اللجنة ضعيفة لأنها مشكلة من داخل أعضاء الملتقى وتتأثر بالانقسام الحاصل في المشهد الليبي.

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