وزير الدفاع التركي: قدمنا دعما قويا لـ«الوفاق» في 2020.. وسنواجه كافة التهديدات والمخاطر

استعرض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، في رسالة تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، أهم المهام والإنجازات في 2020، مركزا على الدعم الذي قدمته بلاده إلى حكومة الوفاق في ليبيا.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن “أكار” زعم أن بلاده تقدم لقوات حكومة الوفاق، التدريب، والاستشارات، والدعم في المجال العسكري والصحي والإنساني.

وادعى أن أنقرة تقدم الدعم لحكومة السراج، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، والتي وقعت في 27 نوفمبر من 2019.

وقال أكار، إن بلاده ستواصل مكافحة كافة المنظمات الإرهابية و”داعش” داخل وخارج البلاد، من أجل ضمان استقرار وأمن المواطنين والقضاء على كافة التهديدات والمخاطر، على حد قوله.

وأضاف أن بلاده نفذت بنجاح العمليات العسكرية “درع الفرات”(2016)، و”غصن الزيتون”(2018)، و”نبع السلام”(2019)، من أجل القضاء على وجود “بي كا كا” و”ي ب ك” و”داعش” شمالي سوريا، بحسب تعبيره.

وتابع:” نواصل حماية حقوقنا ومصالحنا في وطننا الأزرق بما في ذلك قبرص والمناطق المحيطة بها بكل عزم، بصفتنا الدولة الضامنة، سنواصل حماية حقوقنا وكذلك حقوق أشقائنا القبارصة في إطار القانون الدولي”، على حد زعمه.