ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،عن سرقة اسلاك كهرباء على خط ابوخصاب فرعية مربع ماجر مسافة 2100 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن بإدارة توزيع زليتن.

و أضافت الشركة في بيان لها ،أن خط الجدي من محطة البصريات ،تعرّض كذلك للسرقة بمسافة 700 متر بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

و جدّدت الشركة الدعوة إلى كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .