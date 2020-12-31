ليبيا
سرقة 2100 متر اسلاك كهرباء جنوب زليتن
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
31 December, 2020
أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،عن سرقة اسلاك كهرباء على خط ابوخصاب فرعية مربع ماجر مسافة 2100 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن بإدارة توزيع زليتن.
و أضافت الشركة في بيان لها ،أن خط الجدي من محطة البصريات ،تعرّض كذلك للسرقة بمسافة 700 متر بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.
و جدّدت الشركة الدعوة إلى كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .
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