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بن شرادة: اللجنة الاستشارية مهمتها تقريب وجهات النظر بشأن آليات اختيار المناصب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن اللجنة الاستشارية المقترح تشكيلها من خلال ملتقي الحوار السياسي الليبي سيكون مهمتها تقريب وجهات النظر بشأن الآليات الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن ما بني على باطل فهو باطل، مبينا أن عدم التساوي بين الأقاليم خلق أزمة، لافتا إلى أن الخلاف الحاصل بين الـ 75 شخصية سيصبح بين اللجنة الاستشارية من 15 عضوا.

وأوضح بن شرادة أن اللجنة الاستشارية ستبدأ مهامها في الأول من يناير لمدة 15 يوما لحلحلة الخلاف حول آلية التصويت.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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