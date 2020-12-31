اردوغان: جنودنا الأتراك يناضلون لحماية السلام و الاستقرار في ليبيا

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن الجنود الأتراك سيؤدون مهامهم على أكمل وجه سواء داخل الوطن أو في مختلف بلدان العال، وعلى رأسها أذربيجان.

أردوغان وفي خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك، الموجودين بأذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار ضمن المركز التركي ـ الروسي المشترك وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أعرب عن تمنيه بالتوفيق لجميع الجنود الأتراك الذي وصفهم بـ”المناضلين” لحماية السلام والاستقرار في مناطق كثيرة بالعالم بدءا من سوريا وحتى ليبيا والصومال وكوسوفو وأفغانستان وقطر حسب زعمه.

وتأتي تصريحات أردوغان دون أن يشير إلى دور بلاده في إرسال أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية