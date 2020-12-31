بالصور | معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب تاجوراء

ليبيا – افتتح عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الخميس رفقة مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب عبدالرؤوف فارس الأقسام الطبية والتشخيصية بعد استكمال عملية الصيانة والتحوير التي خضعت لها مؤخرا .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق حضر حفل الافتتاح امر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان ورؤساء الأقسام الطبية والعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم

وأجرى معيتيق جولة تفقدية للاقسام اطلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي زودت بها حتى تتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى من أجل استعادة ثقة المريض في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعناصر البشري ورفع كفاءته لاسيما العناصر الطبية المساعدة باعتبارها عصب الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية،

بدوره،أكد مدير المستشفى عقب استعراضه المشاكل والصعوبات التي اعافت تقديم خدمات طبية للمرضى قبل إجراء الصيانة حيث استطاعت المستشفى تقديم خدماته في العديد من التخصصات ليس في علاج أمراض القلب باعتباره المركز المتخصص في المنطقة الغربية ، فالصيانة والتجهيزات الحديثة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية