المشري: الانتخابات تواجه معوقات فنية ويجب الاستفتاء على الدستور أولاً

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الخميس السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الطرفان تناولا بحسب المكتب الاعلامي لمجلس الدولة القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود إيطاليا للمساعدة في حلحلة الأزمة الليبية بالإضافة إلى أبرز المستجدات على المشهد السياسي الليبي.

ومن جانبه ،أعرب المشري الموالي بشدة لتركيا خلال اللقاء عن أهمية وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها أو الطعن فيها، مستعرضاً بعض العراقيل أمام هذه العملية ومؤكداً في الوقت ذاته على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور والذي لا يواجه معوقات فنية كتلك المتعلقة بالانتخابات.

ومن جهته، أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا،وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية