ليبيا الان

«أردوغان»: أتمنى التوفيق لجنودنا المناضلين من أجل حماية السلام والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الجنود الأتراك يناضلون لحماية السلام والاستقرار في ليبيا ومناطق كثيرة بالعالم، بدءا من سوريا وحتى الصومال وكوسوفو وأفغانستان وقطر، على زعمه.

وأضاف وأردوغان، في خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك، الموجودين بأذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار، ضمن المركز التركي ـ الروسي المشترك، نقلته وكالة الأناضول التركية، اليوم الجمعة، إن الجنود الأتراك سيؤدون مهامهم على أكمل وجه سواء داخل الوطن أو في مختلف بلدان العال، وعلى رأسها أذربيجان.

وفي خطابه الذي نقلته الأناضول، أعرب عن تمنيه بالتوفيق لجميع الجنود الأتراك الذي وصفهم بـ”المناضلين” لحماية السلام والاستقرار في مناطق كثيرة بالعالم بدءا من سوريا وحتى ليبيا والصومال وكوسوفو وأفغانستان وقطر، حسب زعمه.

ووجه رسالة لأفراد الجيش التركي، قائلا:”وجودكم في قره باغ وسام شرف يظهر أهمية المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا مع أذربيجان”.

وزعم أن تاريخ الجيش التركي مليء بالأمجاد والكرامة، وسيستمر في التضحية وخدمة قضيته عند الضرورة في مختلف القارات والظروف.

الوسوم

أردوغان الاستقرار التوفيق الجنود المناضلين حماية السلام ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك