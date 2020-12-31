«أردوغان»: أتمنى التوفيق لجنودنا المناضلين من أجل حماية السلام والاستقرار في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الجنود الأتراك يناضلون لحماية السلام والاستقرار في ليبيا ومناطق كثيرة بالعالم، بدءا من سوريا وحتى الصومال وكوسوفو وأفغانستان وقطر، على زعمه.

وأضاف وأردوغان، في خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك، الموجودين بأذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار، ضمن المركز التركي ـ الروسي المشترك، نقلته وكالة الأناضول التركية، اليوم الجمعة، إن الجنود الأتراك سيؤدون مهامهم على أكمل وجه سواء داخل الوطن أو في مختلف بلدان العال، وعلى رأسها أذربيجان.

وفي خطابه الذي نقلته الأناضول، أعرب عن تمنيه بالتوفيق لجميع الجنود الأتراك الذي وصفهم بـ”المناضلين” لحماية السلام والاستقرار في مناطق كثيرة بالعالم بدءا من سوريا وحتى ليبيا والصومال وكوسوفو وأفغانستان وقطر، حسب زعمه.

ووجه رسالة لأفراد الجيش التركي، قائلا:”وجودكم في قره باغ وسام شرف يظهر أهمية المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا مع أذربيجان”.

وزعم أن تاريخ الجيش التركي مليء بالأمجاد والكرامة، وسيستمر في التضحية وخدمة قضيته عند الضرورة في مختلف القارات والظروف.