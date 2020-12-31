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باشاغا: نرحب بالأشقاء والأصدقاء للمساهمة في “نهضة ليببا” خلال 2021

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عام 2021، قائلاً على حسابه بموقع “تويتر”: “نرحب بجميع الأشقاء و الأصدقاء من كافة الدول للمساهمة في نهضة ليبيا و المشاركة في البناء و العمل المشترك 2021” وفق تعبيره.

تغريدة “باشاغا” تأتي بعد ساعات من توقيع وزارة داخلية الوفاق، صباح أمس الخميس، عقد بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وشركة IBM الأمريكية فيما يخص منظومة التأشيرات الالكترونية، بناء على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا بشأن انشاء خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية متطورة عالية المعايير، بحسب توصيف بيان داخلية الوفاق.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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