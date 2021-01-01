رشوان: أليس من حق الليبيين معرفة الغرض من اتصال “عقيلة” بالأتراك؟

وجه سعيد رشوان، الخبير المصرفي، والقيادي في النظام السابق، عدة تساؤلات لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقال: “ما المقصود بالاتصال بتركيا من رئيس البرلمان؟.. أليس من حق اللبيين معرفة الغرض من الاتصال والنتائج المحققة؟”.

وواصل “رشوان” تساؤلاته لرئيس البرلمان الليبي، على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلاً: “هل الآن هو الوقت المناسب لبدء الاتصالات مع أردوغان الذي يواجهه حصار سياسي عربي و أوروبي وتهديد بالعقوبات؟..وهل هناك تنسيق مع الشركاء والحلفاء؟

هذه أسئلة مشروعة تحتاج الي إجابة” وفق قوله.