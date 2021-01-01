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رشوان: أليس من حق الليبيين معرفة الغرض من اتصال “عقيلة” بالأتراك؟

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه سعيد رشوان، الخبير المصرفي، والقيادي في النظام السابق، عدة تساؤلات لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقال: “ما المقصود بالاتصال بتركيا من رئيس البرلمان؟.. أليس من حق اللبيين معرفة الغرض من الاتصال والنتائج المحققة؟”.

وواصل “رشوان” تساؤلاته لرئيس البرلمان الليبي، على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلاً: “هل الآن هو الوقت المناسب لبدء الاتصالات مع أردوغان الذي يواجهه حصار سياسي عربي و أوروبي وتهديد بالعقوبات؟..وهل هناك تنسيق مع الشركاء والحلفاء؟
هذه أسئلة مشروعة تحتاج الي إجابة” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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