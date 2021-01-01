ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا جوًا خلال 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، أنها رحلت جوا أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا خلال العام 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه بنهاية عام 2020 بلغت الحصيلة النهائية لأعداد المهاجرين، الذين تم ترحيلهم عبر الرحلات الجوية 5360 مهاجرًا لأسباب مختلفة، مبينة أن هذه الأسباب شملت إعادة توطين بعض المهاجرين، وعودة طوعية، وإجلاء إنساني، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر هذه الرحلات كانت قد اتجهت الثلاثاء إلى رواندا وعلى متنها 130 مهاجرًا غير شرعي، لافتة إلى أنه جرى ترحيل المهاجرين بالتعاون بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يشار إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا تكتظ بأعداد كبيرة من المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر، وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث، توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها “للعودة الطوعية”.

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