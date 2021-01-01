صحيفة فرنسية: صعود باشاغا يثير قلق الجماعات المسلحة الموالية للسراج

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، الخميس، إن تعقد المسار الحالي في ليبيا يعود لأسباب داخلية، منها صعود وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، الذي بات يثير قلق الجماعات المسلحة في طرابلس الموالية لفائز السراج.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن عام 2020 في ليبيا ينتهي بخلطٍ سياسي محفوف بتهديدات تركيا الأخيرة، وسط هدنة عسكرية أكثر هشاشة من أي وقت مضى، مؤكدة أن امتناع الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يُعدّ ضربة قاسية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يفسح المجال أمام الأتراك والروس لمزيد من التدخل في ليبيا.

وبحسب التقرير فإن الاستقالة تمثل ضربة قاسية لوساطة الأمم المتحدة منذ استقالة غسان سلامة بسبب الإرهاق في مواجهة التدخل الأجنبي الذي يقوض أي فرصة للتهدئة في ليبيا، واصفا انسحاب ملادينوف بأنه غير مفهوم.

وذكر التقرير أن الارتباك السياسي والدبلوماسي الذي يسود ليبيا منذ عدة أسابيع، هو نتيجة لصراع بين محورين متنافسين هما وساطة الأمم المتحدة المدعومة من الغرب من ناحية، وما أسمته بالتحالف التركي الروسي من ناحية أخرى، مشيرا إلى دعم الأتراك والروس لطرفي الحرب الأهلية واصفة إياه بأنه شكلٌ من أشكال التدخل شبيه بالسيناريو الذي حدث في الحرب الأهلية السورية.

ووصف التقرير ما توصلت إليه لجنة عسكرية مشتركة في جنيف تعرف باسم 5 + 5 بالفشل في تنفيذ مخرجات الاتفاق، مبينا أنه تم إفشال تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة تحل محل الحكم الحالي حسبما اتفق عليه في منتدى الحوار السياسي، لافتة إلى أن الانقسامات الجديدة عادت لعرقلة أي اتفاق، وبالتالي نجح أنصار الوضع الراهن في هذه المهمة.

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