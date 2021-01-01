اختتام ورشة تدريبية حول الخدمات الصحية في طرابلس

اختتمت ورشة عمل تخصصية حول الحد الأدنى من حزمة الخدمات الصحية الاساسية للصحة الإنجابية في سياق الممارسة الأسرية، في العاصمة طرابلس.

واستمرت الورشة، التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بحكومة الوفاق، بدعم من الحكومة الألمانية، ثلاث أيام.

وفي وقت سابق، أقامت المنظمة العالمية، دورتين تدريبيتين لـ٣٤ من سائقي سيارات الإسعاف حول نقل و إحالة المرضى المصابين بفيروس كورونا، فضلاً عن تدابير منع العدوى و مكافحتها، بتمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للامم المتحدة.

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