مواقع التواصل : بيان لـشخصيات محسوبة على المنطقة الشرقية يشعل فتيل تقسيم ليبيا

ردود فعل واسعة أثارها البيان الذي صدر الخميس عن من وصفتهم مواقع التواصل الاجتماعي بـ شخصيات محسوبة على المنطقة الشرقية، في مدينة بنغازي و الذي أكد تمسكه بعودة مسمى إقليم برقة كـ اسم رسمي للمنطقة الشرقية ، و رفضه لأي مخرجات للحوار السياسي تصادر حق الأقاليم الثلاثة في اختيار ممثليها في السلطة التنفيذية القادمة.

و بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن البيان ، أعاد للأذهان التقسيم الإداري للإحتلال العثماني ، و أثار المخاوف من تعالي الأصوات المنادية بالانفصال و تنفيذ مخطط تقسيم ليبيا , فيما ذهب رأي جدير بالاحترام إلى أن تمسك البيان بـ الخيار الثالث في اختيار مناصب السلطة التنفيذية القادمة والذي ينص على أن يختار كل إقليم ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، يهدف لـ حصول عقيلة صالح على منصب رئيس المجلس الرئاسي.

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