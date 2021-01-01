باشاغا: نُرحب بالجميع للمساهمة في نهضة ليبيا 2021

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق،فتحي بشاغا، ترحيبه بالأصدقاء للمساهمة في بناء ليبيا.

وأوضح باشاغا، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: “نرحب بجميع الأشقاء و الأصدقاء من كافة الدول للمساهمة في نهضة ليبيا و المشاركة في البناء و العمل المشترك 2021”.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عن “مشروع رائد مع شركة IBM الأمريكية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة”.

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