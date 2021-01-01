سعيا لإرضاء كافة الأطراف .. باشاغا : ليبيا متاحة للجميع

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي بشاغا، إنه يرحب بالأصدقاء للمساهمة في بناء ليبيا، على حد قوله

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه يرحب بجميع الأشقاء والأصدقاء من كافة الدول للمساهمة في نهضة ليبيا والمشاركة في البناء والعمل المشترك 2021.

وأفاد باشاغا في وقت سابق، بقيامه بمشروع رائد مع شركة IBM الأمريكية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة، حسب تعبيره.

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